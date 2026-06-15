Alkotmányos válság vagy politikai színjáték: meddig feszíti a húrt a román államfő?

A kormányalakításra felkért technokrata Eudzsén Tomák kudarcot vallott és visszaadta megbízatását. Az államfő szerint politikai megoldásra van szükség, így a Nemzeti Liberális Párt alelnökét jelölte. A pártok szerint az elnök túllépte alkotmányos hatáskörét. A mélyülő válságról Hermann Endre tudósított. Kérdéses, mennyire tartható fenn ez a demokratikusnak álcázott bukaresti színjáték.
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