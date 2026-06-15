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Alkotmányos válság vagy politikai színjáték: meddig feszíti a húrt a román államfő?

Elbukott a technokrata kísérlet Bukarestben. A megbízott jelölt visszaadta a mandátumát, az elnöki beavatkozás pedig csak tovább mélyíti a politikai válságot.

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A kormányalakításra felkért technokrata Eudzsén Tomák kudarcot vallott és visszaadta megbízatását. Az államfő szerint politikai megoldásra van szükség, így a Nemzeti Liberális Párt alelnökét jelölte. A pártok szerint az elnök túllépte alkotmányos hatáskörét. A mélyülő válságról Hermann Endre tudósított. Kérdéses, mennyire tartható fenn ez a demokratikusnak álcázott bukaresti színjáték.

 

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