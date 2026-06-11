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Lebukott Magyar Péter – Megszólalt a szakpolitikus a kórházi klímák ügyében

3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházak klímaberendezésének korszerűsítésére. Magyar Péter ezt azzal indokolta, hogy az előző adminisztráció elhanyagolta az egészségügyi intézmények hőmérséklet-szabályozó rendszerét. A volt egészségügyi államtitkár viszont rámutatott: ezt a folyamatot már 2018-ban elkezdte az Orbán-kormány, összesen 18 milliárd forintból.

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  • Forrás: HírTV
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Magyar Péter politikai kampányának egyik központi eleme volt a kórházi állapotok – köztük a klímaberendezések – kritikája, mostani miniszterelnöki bejelentésével pedig azt a látszatot kelti, mintha most indulna meg a rendelők és kórházak hűtési modernizációja. Takács Péter egykori államtitkár szerint  valóság ezzel szemben az, hogy az előző vezetés már 2018 óta több mint 18 milliárd forintot fordított kizárólag klímakarbantartásra, a volt egészségügyi államtitkár rámutatott a műszaki üzemeltetés büdzséje korábban a hétszeresére duzzadt, így a most beígért 3,6 milliárdos csomag inkább csak a megkezdett munka folytatása, semmint forradalmi újítás.

 

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