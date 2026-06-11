Lebukott Magyar Péter – Megszólalt a szakpolitikus a kórházi klímák ügyében

Magyar Péter politikai kampányának egyik központi eleme volt a kórházi állapotok – köztük a klímaberendezések – kritikája, mostani miniszterelnöki bejelentésével pedig azt a látszatot kelti, mintha most indulna meg a rendelők és kórházak hűtési modernizációja. Takács Péter egykori államtitkár szerint valóság ezzel szemben az, hogy az előző vezetés már 2018 óta több mint 18 milliárd forintot fordított kizárólag klímakarbantartásra, a volt egészségügyi államtitkár rámutatott a műszaki üzemeltetés büdzséje korábban a hétszeresére duzzadt, így a most beígért 3,6 milliárdos csomag inkább csak a megkezdett munka folytatása, semmint forradalmi újítás.