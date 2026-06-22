Ingerülten vagdalkozott Magyar Péter, amikor testvére botrányáról kérdeztük

Ismét Magyar Márton botrányáról kérdeztük a miniszterelnököt, mire Magyar Péter még azt is letagadta, hogy valaha is foglalkozott a Szőlő utcai üggyel. A számára kellemetlen kérdések hallatán Magyar Péter elvesztette a kontrollt, és egyre ingerültebbé vált, majd érdemi válaszok helyett hazugsággal vádolta a HírTV-t. Ezt követően pedig ahelyett, hogy bemutatta volna az öccsét védő bizonyítékokat, inkább azzal sértegette riporterünket, hogy rákérdezett, mentális betegségben szenved-e.