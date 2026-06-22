Sértegetni kezdte a HírTV riporterét a miniszterelnök, amikor az öccse botrányáról kérdezte

Április végén jelent meg egy interjú a Kontrollon Bangó Sándorral, aki azt állította, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben egy politikus is szexuális visszaéléseket követett el.

Csakhogy később az intézet egyik korábbi nevelője, Kiss Márió leleplezte a fiút. Arról számolt be, hogy a Kontroll alapítója, Magyar Márton, Magyar Péter öccse 4 millió forintot ajánlott Bangó Sándornak az állításaiért. Riportereink több alkalommal is próbálták elérni a miniszterelnök testvérét, ő azonban szinte nyomtalanul felszívódott a nyilvánosság elől.

De a Tisza-kormány miniszterei is hallgatnak az ügyben. Magyar Péter sürgős kormányülést hívott össze hétfőre, de az arról távozó Kapitány István gazdasági miniszter azt állította, ott Magyar Márton botránya nem került terítékre. Pósfai Gábor belügyminiszter pedig azzal igyekezett kikerülni a kérdést, hogy frakcióülésre igyekszik.

A miniszterelnök a számára kellemetlen kérdés hallatán a szokásos fegyveréhez nyúlt, és sértegetni kezdte a HírTV riporterét. Magyar Péter szerint ugyanis hazugság, hogy Magyar Márton pénzt ajánlott volna a Szőlő utcai ügy koronatanújának.

De a kormányszóvivők és a baloldali média is hallgat az ügyről - erre már a Fidesz országgyűlési képviselője hívta fel a figyelmet. Panyi Miklós hozzátette azt is, hogy napokon belül akár pont is kerülhet a Zsolti bácsi ügy végére. A politikus szóváltásba is keveredett a Kontroll egyik riporterével, azt szerette volna megtudni Magyar Márton egyik emberétől, hogy ki tudják-e mondani, hogy a cég nem adott pénzt Bangó Sándornak sem az interjúért, sem pedig más szerepvállalásért. A riporter azzal igyekezett védekezni, hogy azért nem beszélnek az ügyről, mert neki az a feladata, hogy politikusokat kérdezzen. Pócs János pedig bejelentette, hogy holnap az ügyészséghez fordul az ügyben.