Elfogadta a médiatörvény módosítását a Parlament

Megszűnik az MTVA, ami helyett létrehozzák a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.-t, amelytől függetlenül működik majd a Magyar Távirati Iroda. Létrejön a Független Közmédia Testület, amely a nagy értékű szerződéseket felügyelheti majd, de a közmédia vezetőinek kiválasztásában is közreműködik. A Közszolgálati Chartával bábáskodna a szakmai mércék felett, s egy új szervezet, a Közszolgálati Tanácsot jogosítanák fel arra, hogy „figyelemmel kísérje a közszolgálatiság elveinek érvényesülését”.

Már a választási kampányában is az MTVA bezárásával fenyegetőzött Magyar Péter. Sőt azt is ígérte, hogy kormányra kerülése után felfüggeszti a közmédia működését. A kormányfő még áprilisban, kormányra kerülését követően nyilatkozott a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök akkor azt ígérte: azonnal felfüggesztik a MTVA hírszolgáltatását, ami szerinte a Fidesz propagandagépezetének a központja. Mindeközben az intézmény néhány munkatársai a folyosón tapssal fogadta Magyar Pétert, majd az M1 reggeli műsorában ismét nyomatékosította terveit.

Az MTVA azonnali felfüggesztése azonban a kormányfő ígérete ellenére elmaradt. Sőt, Magyar Péter a Mandiner jövőjét sem vázolta fel valami fényesen. A miniszterelnök azt is mondta, hogy államosítják a lapot és annak tartalmát ők fogják meghatározni.

Még nem lehet tudni, hogy a médiatörvény közmédiát érintő része megfelel-e az európai uniós szabályoknak - erre figyelmeztet a kommunikációs szakember. Szabó László elmondta, hogy az unió csak ezután kezdi meg a vizsgálatot. Hozzátette: egyelőre az is kérdéses, hogy a módosítás után a közmédia eleget tud-e tenni a most megváltoztatott törvényi feltételeknek.