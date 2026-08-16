Feltehetőleg elaludt a buszsofőr, aki 12 ember halálát okozta az M3-as autópályán

A lengyel rendszámú autóbusz szombatról vasárnapra virradó éjszaka borult az árokba a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán a 139-es kilométernél Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között. A belügyminiszter közölte: a buszsofőrt őrizetbe vették. A tragédia a szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt Mezőkeresztes és Mezőnagymihály térségében: az autóbusz letért az útról, árokba hajtott és ott az oldalára borulva állt meg. A jármű utasai lengyel állampolgárok voltak, egy zarándoklatról utaztak haza. Több ember a busz alá került, ahhoz, hogy ki lehessen emelni őket a jármű alól, a tűzoltók csörlőzéssel megemelték a busz hátsó tengelyét, így tudtak hozzájuk férni.