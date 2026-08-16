Felborult egy lengyel turistabusz az M3-as autópályán, többen meghaltak

Hírforrások szerint a lengyel busz balesetében tizenketten hunytak el, sok a sebesült.

Origo: "Tizenkét ember életét vesztette, további tíz sérült állapota pedig kritikus az M3-as autópályán hajnalban történt lengyel buszbaleset után – közölte Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter. A sérülteket négy város kórházaiban ápolják, a lengyel nagykövetség pedig folyamatos kapcsolatban áll a magyar hatóságokkal.

Az oldal Orbán Anita külügyminiszter facebookos bejegyzését idézi, többek között így: "A Vásárosnamény felé tartó autóbusz az M3-as 139-es kilométerénél letért az útról és az árokba hajtott, majd az oldalára borult. A járművön 59-en utaztak. A lengyel nagykövetség a balesetről azonnal értesítést kapott, folyamatos kapcsolatban áll a miskolci rendőrséggel, és már az éjszaka folyamán tájékoztatta a lengyel külügyminisztériumot is. Lengyelországból egy mentesítőbusz is elindult az érintettekért. A jelenlegi információk szerint 12 ember életét vesztette, további 10 sérült állapota kritikus. A sérülteket Miskolcon, Egerben, Debrecenben és Nyíregyházán ápolják. A magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak és hozzátartozóinak, és részvétemet továbbítottam lengyel külügyminiszter kollégámnak is. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok."