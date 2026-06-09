Megelevenedik a Jurassic Park Budapesten?

A városi oázisban állatok és növények mellett életnagyságú dínók is láthatóak lesznek.

Alig egy hónappal a Biodóm – pontosabban a Biodóm központi csarnokában készülő városi oázis – megnyitása előtt az Állatkert helyszíni bejárást szervezett a sajtó, a médiumok részére. Az érdeklődő újságírókat dr. Sós Endre, az Állatkert főigazgatója vezette végig munkatársaival a létesítmény azon részében, amelyet júliustól a közönség is megcsodálhat az intézmény új, állandó látványosságaként. Az új részre főleg növények költöznek, de állatokat is láthat majd a közönség nagyjából 10 faj 25 egyedét lehet majd megtekinteni.

