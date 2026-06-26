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Nem ad egyértelmű választ a Tisza Párt a prideról

Egymás után mentik ki magukat a pride-on való részvétel alól a Tisza politikusai.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Kulja András mellett a párt fővárosi frakcióvezetője sem megy el a rendezvényre. Korábban Magyar Péter arra hivatkozva jelentette be távolmaradását, hogy kormányülésük lesz vidéken. Igaz, a pride napján tisztavatást tart pont Budapesten.

 

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