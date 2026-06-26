Nem ad egyértelmű választ a Tisza Párt a prideról

Kulja András mellett a párt fővárosi frakcióvezetője sem megy el a rendezvényre. Korábban Magyar Péter arra hivatkozva jelentette be távolmaradását, hogy kormányülésük lesz vidéken. Igaz, a pride napján tisztavatást tart pont Budapesten.
Egymás után mentik ki magukat a pride-on való részvétel alól a Tisza politikusai.
Kulja András mellett a párt fővárosi frakcióvezetője sem megy el a rendezvényre. Korábban Magyar Péter arra hivatkozva jelentette be távolmaradását, hogy kormányülésük lesz vidéken. Igaz, a pride napján tisztavatást tart pont Budapesten.