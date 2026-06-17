Nyolc rendőr tartott házkutatást megfelelő felhatalmazás nélkül Bede Zsoltnál

Bede Zsolt: "A kiskorú fiamat vittem volna ma reggel egy ilyen fociedzésre és akkor a kapuban pont összeérkeztünk a rendőrökkel, megint egy 8-10 civil ruhás nyomozó, Bede úr akkor vissza. De mondom mi a probléma? Nem adtak semmilyen papírt, nem mutattak semmilyen dokumentumot, hogy házkutatás, menjünk föl, nyilván nem álltam ellen, együttműködő vagyok, kisfiam ott volt velem, a kiskutyámmal és akkor föl a lakásba. Mondom szeretném hívni az ügyvédemet, Nagy Tamást, nem lehet. Mondom miért nem lehet? Mert csak. És akkor nyilván szét szedték az egész lakást, laptopot, telefont mindent elvettek, ott volt hozzáteszem, hogy a 16 éves kisfiamnak is a laptopját, telefonját elvették."