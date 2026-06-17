Orbán Viktor: Bennünket pedofíliával vádolni az egy aljas rágalom

Orbán Viktor: "A konkrét hangfelvételt még nem hallotta, talán eljutok odáig is, de biztos vagyok abban, hogy bennünket pedofília vádolni az egy aljas rágalom. Egész biztos vagyok. Hogy ez mikor derül ki, hogy derül ki, így derül ki, vagy amúgy azt nem tudom megmondani, de abban biztos vagyok, hogy ez mind politikailag motivált propagandisztikus üres vádaskodás volt velünk szemben. Lehet, hogy a választás előtt nem derül ki az igazság, de egyszer mindig kiderül. Ugyan ez lesz a korrupciós ügyek tekintélyes részével is."