Pócs János: A miniszterelnök szándékosan félelemben tartja az embereket

Pócs János: ,,Mit csinál utána? Lecsukatja? Hát ugye látjuk, hogy kezdődött, mondta, hogy ez volt az első lépés, hogy egyszer felszólította. Most bemegy hozzá még egy négyszemközti beszélgetésre. Utána testre szabottan megváltoztatja az alkotmányt és még mindig igaz, hogy menjen, amíg mehet! Mert akkor mi lesz? Elvitetik rendőrökkel? Tehát a megfélemlítést napi szinten, úton-útfélen tapasztaljuk és ugye azért mégis csak a politika, meg a közhangulat úgy működik, hogy mit mond a király. Az Edward király. Ha ő teheti a félelemkeltést, akkor miért ne tehetnék utcaszinten? Ugyanezt teszik a tiszások helyi szinten."