Progresszív LMBTQ zászlókkal árasztotta el az Erzsébet hidat a főváros

Rétvári Bence: "Korábban ugye mindig megszoktuk, hogy ünnepeken a piros, fehér, zöld zászló van kint a hidakon, az ezer éves történelmünknek a jelképe. Az összetartozásunknak a jelképe. A közös értékeinknek a jelképe. Most szimbolikusan is a piros fehér zöld zászlót lecserélték a szivárványos zászlóra. A szivárványos zászló az a gender LMBT világideológiának a jelképe. A világ minden országában próbálják ezt terjeszteni, aminek az az alapja, hogy nincsen semmi meghatározottság, sem férfi, sem nő, sem magyar vagy más nemzethez tartozás, hanem mindenki az aminek éppen abban a pillanatban gondolja magát. "