Szalai Piroska a kamatstop kivezetésének gazdasági és társadalmi hatásairól beszélt

A stúdióból Szalai Piroskához kapcsoltunk. A műsor során a politikus megerősítette: a kamatstopot kivezető döntéssel ténylegesen megkezdődött az ország kifosztása. Racionális kérdés, hogyan kedvez ez a lépés a lakosságnak, amikor a haszon a bankoknál landol, a terhek pedig a családokra hárulnak. A Fidesz országgyűlési képviselőjéhez intézett kérdések arra is rávilágítottak, a hatalom vajon milyen további megszorításokat tervez a magyarok kárára az elkövetkező időszakban.