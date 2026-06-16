Kiemelt videók

Szalai Piroska a kamatstop kivezetésének gazdasági és társadalmi hatásairól beszélt

Élőben kapcsoltuk Szalai Piroskát. A Fidesz képviselője a kamatstop eltörléséről, a bankok gazdagodásáról és az újabb megszorításokról beszélt a stúdiónknak.

  • 1 órája
Vágólapra másolva!

A stúdióból Szalai Piroskához kapcsoltunk. A műsor során a politikus megerősítette: a kamatstopot kivezető döntéssel ténylegesen megkezdődött az ország kifosztása. Racionális kérdés, hogyan kedvez ez a lépés a lakosságnak, amikor a haszon a bankoknál landol, a terhek pedig a családokra hárulnak. A Fidesz országgyűlési képviselőjéhez intézett kérdések arra is rávilágítottak, a hatalom vajon milyen további megszorításokat tervez a magyarok kárára az elkövetkező időszakban.

 

Továbbiak a témában