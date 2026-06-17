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Magyar Péter öccse fizetett a lejárató interjúért? Hangfelvételen a Szőlő utcai botrány háttere

4 millió forintot fizethettek Magyar Péter közvetlen környezetéből a Szőlő utcai koronatanúnak azért, hogy hamis terhelő vallomást tegyen. Ez derült ki az intézet egy korábbi nevelőjének elmondásából. A férfi konkrétan meg is nevezi, hogy ki áll az ügy mögött. Azt állítja: Magyar Márton, a Kontroll vezetője adta Bangó Sanyinak a pénzt.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 22 perce
  • Forrás: HírTV
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Hétfőn kérdezte a miniszterelnököt Pócs János a Szőlő utcai álhír-botránnyal összefüggésben a parlamentben. A Fidesz országgyűlési képviselője azt szerette volna megtudni, hogy az úgynevezett Zsolti bácsi ügyhöz van-e köze a Tisza Pártnak. A miniszterelnök azonban válaszadás helyett, azonban személyeskedni és vádaskodni kezdett.

Áprilisban pedig a Magyar Péter testvére által vezetett Kontrollnak nyilatkozott Bangó Sándor, az ügy koronatanúja. A fiú akkor a csatornának a többi között arról is beszélt, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben szexuális visszaéléseket követettek el, ebben pedig részt vett egy politikus is.

Most azonban kiderült: a fiú állításaiért cserébe pénzt kaphatott. 


Kiss Márió Pócs Jánosnak beszélt róla, hogy korábban az említett intézetben dolgozott, és nevelője volt a Kontrollnak nyilatkozó Bangó Sándornak is. A férfi azt állítja: 

a fiút Magyar Péter öccse a Kontroll vezetője lefizette.

A férfi Pócs Jánosnak bemutatott egy telefonbeszélgetést is. Ezen Bangó Sándor arról értekezik, hogy mekkora összeget kapott pontosan nyilatkozatáért cserébe Magyar Mártontól.

 

 

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