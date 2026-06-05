Vitézy az uniós pénzekről: Hamarosan lehívhatók a források

Vitézy Dávid koordinálja az uniós források hazahozatalát. A közlekedési és beruházásügyi miniszter a források kapcsán kiemelte a Helyreállítási Alap a legnagyobb tétel, 10 milliárd euró. Vitézy Dávid elismerte, hogy az előző kormány már kidolgozta a helyreállítási tervet, benyújtották, ám mindez nem valósult meg a Brüsszellel való konfliktus miatt. A tárcavezető hangsúlyozta: a helyreállítási tervet felülvizsgálják és ezt is a jövő héten véglegesíti a kormány. Ezután szabadítják fel a forrásokat Brüsszelben, amit utána Magyarország le is hívja-tette hozzá a politikus.