Kormányválság árnyékolja be Kijev háborús erőfeszítéseit

Új szakaszba léphet az ukrán drónhadjárat a Fekete-tengeren, miközben Oroszország is újabb katonai sikerekről számol be. Közben Kijev Patriot-rakéták közös gyártásáról tárgyal az Egyesült Államokkal. Az ukrán kormányátalakítás azonban továbbra is belpolitikai feszültségeket okoz.

Mihajlo Fedorov azonban visszautasította Zelenszkij ajánlatát- írja a Kyiv Independent. Az ukrán lap szerint Fedorov nem fogad el semmilyen más tisztséget Volodimir Zelenszkij elnöktől, kizárólag a védelmi miniszteri posztra térne vissza. A két politikus több alkalommal tárgyalt a védelmi tárca volt vezetője menesztése óta, azonban még nem jutottak dűlőre.

A kormányalakítás körüli vita így egyelőre továbbra is nyitott marad. A védelmi miniszter leváltása miatt kirobbant tiltakozások így továbbra sem csillapodnak, miközben Ukrajna egyszerre próbálja fenntartani a háborús erőfeszítéseket és rendezni a belpolitikai feszültségeket.