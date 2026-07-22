Magyar Péter lábbal tiporja a demokráciát a francia elnökválasztás esélyese szerint

„Elnöki szökevény” - ilyen és ehhez hasonló cikkek jelentek meg a francia, jobboldali Nemzeti Tömörülés politikai perbe keveredett vezéralakjáról. De bíróság elé ráncigálták már a szintén jobboldali olasz miniszterelnök-helyettest is, mert ahogyan ő fogalmazott: megállította a tömeges migrációt. A Patrióták tagjai szerint most hasonló támadás érte pártcsoportjuk tagját, a Fideszt is.

Marine Le Pen is reagált azokra a politikai folyamatokra, amelyek jelenleg Magyarországon történnek. A jobboldali politikus kijelentette: a demokráciának nincsen tábora, csak szabályai vannak, melyeket az új magyar miniszterelnök, akit az Európai Bizottság véd, lábbal tipor.

Nem hagyta szó nélkül a magyar belpolitikai eseményeket Matteo Salvini sem, kijelentette: a Magyarországon zajló események súlyosak és rossz precedenst teremtenek. Ha a demokráciát az ellenzék ellen fordítják, az már nem demokrácia. Hozzátette: megdöbbentő a fülsüketítő csend a brüsszeli hatóságok és azok részéről, akik évek óta – és gyakran helytelenül – a jogállamiságról beszélnek.