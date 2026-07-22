2030-ig két új megállóval meghosszabbítják az M3-as metrót

Az M3-as metró északi szakaszát Rákospalota-Újpest vasútállomásig hosszabbítják meg két új megállóval – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet ismertető sajtótájékoztatón.