Ugrás a tartalomra
Adás
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Színes
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Tudomány
Sport
Színes
Kultúra
Impresszum
Szerzői jogok
Médiaajánlat
Adatvédelem
Süti beállítások
Felhasználási feltételek
Hibabejelentés
Kövesse a Hír TV csatornáit!
Hírlevél
RSS
Videa
Youtube
Facebook
Instagram
TikTok
X
Kiemelt videók
1 perc
1 perc
Koncz Zsófia: Ha támogatásokat ad a kormány, abból mindenki részesüljön
1 perc
1 perc
Diktatúra élő adásban: Magyar Péter megmondja, kikre kell ráhozni a frászt
1 perc
1 perc
Sanyargatás vagy súlyos félreértés? Megszólalt a vádlott nevelőanya
1 perc
1 perc
Szánalmas bosszú a pofára esésért: politikai parancsra rabolták el a Fidesz adatait?
1 perc
1 perc
35. Tusványos: az alapítók a szabadegyetem párbeszédkészségét hangoztatták
2 perc
2 perc
Ellenállást hirdet a Fidesz a legfőbb ügyész lemondása után
1 perc
1 perc
Hatalmi úthenger a Tiszánál: a gátlástalan politikai nyomásgyakorlás miatt távozik a legfőbb ügyész
3 perc
3 perc
Tovább emelkedik az üzemanyagok ára, a kormány eddig nem avatkozott be
2 perc
2 perc
Becsmérlő megjegyzése után mentegetni kezdte magát a tiszás képviselő
3 perc
3 perc
Magyar Péter lábbal tiporja a demokráciát a francia elnökválasztás esélyese szerint
1 perc
1 perc
Pénzszivattyú: a minimálbéres szülőket zsebeli ki a kíméletlen hatalom?
1 perc
1 perc
Alapjaiban írná át a Trump-adminisztráció, hogy a kormányok mit tehetnek az online térben
HírTv
Belföld
szabadegyetem
Tusványosi Szabadegyetemen
Tusványos
Az alapítók a szabadegyetem párbeszédkészségét hangoztatták Tusványoson
A témáról Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő beszélt.
Hírek
4 órája
Forrás: HírTV
Megosztom
Vágólapra másolva!
.
Továbbiak a témában
1 perc
Híradó
A Tisza Párt csak egy-egy társadalmi csoportot támogat?
2 perc
Hírek
Azbesztszennyezés: milliárdos alapot jelentett be a kormány
1 perc
Paláver
Diktatúra élő adásban: Magyar Péter megmondja, kikre kell ráhozni a frászt