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Az alapítók a szabadegyetem párbeszédkészségét hangoztatták Tusványoson

A témáról Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő beszélt.

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  • Forrás: HírTV
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