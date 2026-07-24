A húszik támadásai újabb frontot nyithatnak az Irán körüli háborúkban

Az amerikai Középső Parancsnokság azt közölte közösségi oldalán: „Ez a 13. egymást követő éjszaka, amikor olyan csapásokat hajtunk végre, amelyek célja Irán felelősségre vonása, valamint az Iszlám Forradalmi Gárda kereskedelmi hajózásra jelentett fenyegetéseinek csökkentése”. Donald Trump amerikai elnök pedig egy újabb, az eddigieknél is nagyobb katonai akció lehetőségét mérlegeli.

A feszültséget tovább növeli, hogy a jemeni húszik támadásokat hajtottak végre szaúdi olajszállítók ellen. A húszik egy jemeni síita fegyveres mozgalom, amely Irán támogatását élvezi, és az elmúlt években jelentős katonai erővé vált Jemenben. A csoport a vörös-tengeri hajózási útvonalak ellen indított támadásaival vált nemzetközileg ismertté, különösen az Izrael és a Hamász közötti háború, valamint az Irán körüli feszültségek idején. Az iráni konfliktusban a húszik Teherán egyik fontos szövetségeseként jelennek meg: támadásaikkal újabb frontot nyithatnak a térségben, veszélyeztetve a globális kereskedelmet és az energiapiacokat.

A húszik jelezték, hogy folytatják tengeri műveleteiket Szaúd-Arábia ellen, tovább növelve a térség hajózási kockázatait. Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a vörös-tengeri hajózás veszélyeztetése az egész világnak problémát jelenthet. Az amerikai diplomácia vezetője reményét fejezte ki, hogy a húszik visszalépnek, mert szerinte Irán belerángatta őket a konfliktusba. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette a húszikat, hogy a Szaúd-Arábia elleni újabb támadások esetén az Egyesült Államok Iránt is felelősségre vonja, mivel szerinte a jemeni fegyveres csoport Teherán támogatását élvezi. Trump súlyos katonai válaszlépéseket helyezett kilátásba Iránnal és a húszikkal szemben, akik szerinte eddig felelősen viselkedtek. Az amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta: Súlyos katonai büntetés fogja sújtani Iránt, és természetesen magukat a húszikat is, akikben nagyot csalódott.

A Hormuzi-szorosban és a Báb el-Mandeb-szorosban is jelentősen visszaesett a hajóforgalom, miután a húszik Szaúd-Arábia hajózása elleni fenyegetéseket és támadásokat jelentettek be. A hajózási elemzők szerint a bizonytalanság átalakíthatja a nemzetközi kereskedelmi útvonalakat, növelheti a szállítási költségeket és az energiapiaci kockázatokat. Közben egy szaúdi tartályhajó kigyulladt a Vörös-tengeren egy ismeretlen támadás után, tovább fokozva a térség biztonsági aggodalmait.