Donald Trump új vámjai nemzetközi tiltakozást váltottak ki

Donald Trump amerikai elnök új vámokat vetett ki 60 kereskedelmi partnerre, mert Washington szerint ezek az országok nem léptek fel megfelelően a kényszermunkával előállított termékek importja ellen. Az érintett országokra 10 vagy 12,5%-os vám vonatkozik, az USA bejelentésére sorra reagálnak a nemzetközi politika képviselői.

Kaja Kallas, az Európai Unió főképviselője vitatta Washington indoklását az új vámokkal kapcsolatban. Szerinte az európai munkajogi szabályok és munkakörülmények éppen azt bizonyítják, hogy az amerikai vádak nem állják meg a helyüket. Ausztrália is elutasítja az Egyesült Államok új vámjait, és teljesen indokolatlannak tartja azokat. Canberra azt hangsúlyozza, hogy Ausztrália szigorúan fellép a modernkori rabszolgaság ellen, ezért nem fogadja el Washington kényszermunkára vonatkozó indoklását. Kína pedig ugyancsak elutasítja az Egyesült Államok új vámintézkedéseit, és úgy véli, a kereskedelmi háború senkinek sem érdeke. Peking tehát továbbra is ellenzi az amerikai vádakat a kényszermunka elleni fellépés hiányáról.

Az amerikai vámintézkedések nemcsak kereskedelmi, hanem diplomáciai feszültséget is okoznak Washington és több fontos gazdasági partner között.