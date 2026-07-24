Orbán Viktor az egyik legfontosabb beszédét tarthatja az idei Tusványoson

Orbán Viktor tavalyi beszédében Tusnádfürdőn több meghatározó témát is érintett. Bejelentette a Digitális Polgári Körök elindítását is, amelynek jelenleg már csaknem 250 ezer tagja van. A korábbi miniszterelnök már akkor figyelmeztetett, hogy Ukrajnát akkor sem szabad felvenni az Európai Unióba, ha a világ a feje tetejére áll.

Az egyik legfontosabb beszédét azonban szombaton tarthatja Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke várhatóan részletesen beszél a polgári oldal megerősítésének fontosságáról is – ezt szerdán árulta el Orbán Viktor.

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor főszervezője kiemelte, hogy a megváltozott politikai helyzetben sem marad el Orbán Viktor beszéde. Németh Zsolt hozzátette, hogy a pártelnök Tusványoson rendre széleskörű helyzetértékelést tart a kormányzás távlati céljairól, és a hazánk, illetve a világ előtt álló kihívásokról. Orbán Viktor szombati beszédét HírTV élőben közvetíti 9 órától.

Nemzetpolitika, Európa átalakulása, magyar-amerikai kapcsolatok – többek között ezek a témák is szerepeltek a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjában. A helyszínen Gulyás Áron számolt be arról, hogy milyen a hangulat, milyen vitákkal, kerekasztal-beszélgetésekkel várták ma a résztvevőket, illetve van-e plusz információ, hogy mire lehet számítani Orbán Viktor holnapi beszédében.