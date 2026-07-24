Míg az autósok mielőbbi intézkedést sürgetnek, Magyar Péter szerint elkerülhetetlen a drágulás

Az egyre emelkedő üzemanyagárak miatt a védett árhoz hasonló intézkedést sürgetnek a megkérdezett autósok. Magyar Péter kormányra kerülésének első hónapjában leszögezte: nem fog sokáig maradni a védett ár, azt pedig nem sokkal később ki is vezették. Most pedig a miniszterelnök kijelentette: ne lepődjön meg senki, ha áremelkedés lesz. A kormányfő azzal is érvelt az üzemanyagok hatósági árának bevezetése ellen, hogy szerinte azzal megindulna a benzinturizmus. Azt állította, hogy nem lesz drasztikus az emelkedés.

Magyar Péter hosszasan és kínosan magyarázta csütörtökön, hogy miért nem vezethetnek be védett árat, holott ezt az előző kabinet is meg tudta lépni – erre hívta fel a figyelmet Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője. A képviselő leszögezte: az is kivetnivalót hagy maga után, hogy miközben a magyarok egyre többet fizetnek a kutakon, a Shell-részvényekkel rendelkező tiszások ebből meggazdagodnak.