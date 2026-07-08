Jött a fekete autó egy patrióta influenszerért

Nyolc rendőr jelent meg reggel Szakács István házánál, ebből négyen a budapesti Nemzeti Nyomozó Irodától. A férfit rabosították, DNS-mintát vettek tőle és kihallgatták. Orbán Viktor a Facebook oldalán reagált a hírre, hogy Szakács Istvánt letartóztatták.

Ma ő, holnap te. Ne hagyjuk! Csütörtökön 18 órakor tüntetés a Sándor-palota előtt!

- hívta fel a figyelmet a volt miniszterelnök. Kiemelte: „ne hagyjuk, hogy bármikor, bárkivel, bármit megtehessenek!”

Szentesi-Zöldi László szerint Szakács István politikai fogoly. Szakács István úgy fogalmazott, hogy noha mindez kulturáltan történt, úgy érezte, hogy megpróbálnak nyomást gyakorolni rá. Magyar Pétert nem vitték el a rendőrök, pedig 2 éve ő is elkövette ugyanazt, amit Szakács István. A jobboldali blogger meghurcolásán lelkendeznek a Telex és 444 rajongói.

De ezek a portálok kárörvendve adtak hírt a közmédia beszántásának másnapjáról is. Tuzson Bence elmondta, hogy ki kell vizsgálni, a közmédia leállítása jogszabályokba ütközik-e. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szakmai vizsgálatot sürget a közmédia felfüggesztett munkavállalóinak. Több mint egy hónapig szünetelhet a hírszolgáltatás a közmédiában, az M1 műsora Bacsó Péter 1969-es klasszikus filmjével, a Tanúval folytatódott.

Vendégek:

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője

Huth Gergely, a PestiSrácok főszerkesztője

Balogh Gábor, az Öt.hu munkatársa

Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás pártjának elnöke

Műsorvezető: Futó Boglárka