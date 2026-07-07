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A Védvonal tüntetést hirdetett a közmédia épülete elé

Mielőbb ki kell vizsgálni, hogy a közmédia leállítása jogszabályokba ütközik-e - mondta Tuzson Bence. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint nyilvánvaló, hogy az RTL vette át az MTVA helyét.

  • Híradó
  • 44 perce
  • Frissítve: 39 perce
  • Forrás: HírTV
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A Magyar Nemzeti Médiaszövetség megdöbbenve szembesült azzal a drasztikus döntéssel, amelynek eredményeképp a magyar és az európai médiatörténetben példátlan módon elsötétült az M1 képernyője és elhallgatott a Kossuth rádió. A szervezet úgy véli, a közmédia adása egy demokráciában nem szünetelhet semmilyen okból, a nézőknek és hallgatóknak alapvető joguk hozzájutni az információkhoz és szórakozáshoz. A médiaszövetség sürgeti, hogy a most felfüggesztett kollégák sorsáról az MTVA tisztességes szakmai vizsgálat lefolytatása után döntsön.

A Védvonal Észak-Pest közben spontán tüntetést hirdetett a közmédia Kunigunda utcai épülete elé, ahol Czirják Richárd foglalta össze a részleteket.

 

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