A Védvonal tüntetést hirdetett a közmédia épülete elé

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség megdöbbenve szembesült azzal a drasztikus döntéssel, amelynek eredményeképp a magyar és az európai médiatörténetben példátlan módon elsötétült az M1 képernyője és elhallgatott a Kossuth rádió. A szervezet úgy véli, a közmédia adása egy demokráciában nem szünetelhet semmilyen okból, a nézőknek és hallgatóknak alapvető joguk hozzájutni az információkhoz és szórakozáshoz. A médiaszövetség sürgeti, hogy a most felfüggesztett kollégák sorsáról az MTVA tisztességes szakmai vizsgálat lefolytatása után döntsön.

A Védvonal Észak-Pest közben spontán tüntetést hirdetett a közmédia Kunigunda utcai épülete elé, ahol Czirják Richárd foglalta össze a részleteket.