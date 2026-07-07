Elnémítva: Magyar Péterék kihúzták a dugót a falból

Átmenetileg felfüggesztették a közmédia hírszolgáltatását: elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió. Az MTVA ideiglenes vezetése azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia felületein. Császár Attila riportert biztonságiak vezették ki az MTVA Kunigunda úti székházból. Önálló kezdeményezésként demonstrációt tart ma este a Védvonal észak-pesti oldala a közmédia előtt. Tuzson Bence pedig elmondta, hogy a Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul a közmédia ügyében. A Magyar Médiaszövetség szerint a közmédia adása egy demokráciában nem szünetelhet semmilyen okból.

A tiszás önkény újabb lépése. Ha érdekel az igazság, irány a HírTV!

- fogalmazott Orbán Viktor.

Vendégek:

Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője

Kovács Balázs Norbert, a Fidesz Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke

Szakács László, Szocialisták és Demokraták alelnöke

Farkas Zsolt irodalmár, filozófus

Műsorvezető: Futó Boglárka