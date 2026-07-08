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Bilincsben vitték el a jobboldali influenszert

Győri otthonából vitték el a rendőrök Szakács István jobboldali bloggert szerdán hajnalban. Magyar Pétert nem vitték el a rendőrök, pedig két éve ő is elkövette ugyanazt, amit Szakács István.

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  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Bilincs, bilincs, rács, rács: vasban vitték el a jobboldali influenszert olyasmiért, amit Magyar Péter is elkövetett a kampányban
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Vendégek:
Gajdics Ottó újságíró
Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője
Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

 

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