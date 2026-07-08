Bilincsben vitték el a jobboldali influenszert

Bilincs, bilincs, rács, rács: vasban vitték el a jobboldali influenszert olyasmiért, amit Magyar Péter is elkövetett a kampányban
Bojkott: a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselői nem vesznek részt a diktatórikus Alaptörvény-módosítás további vitájában
A NATO-csúcs mérlege: Magyar Péter elkötelezte magát Ukrajnának, komoly szereplőkkel nem tárgyalt, Donald Trump levegőnek nézte
Vendégek:
Gajdics Ottó újságíró
Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője
Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője
Műsorvezető: M. Kovács Róbert