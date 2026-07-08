Bilincsben vitték el a jobboldali influenszert

Bilincs, bilincs, rács, rács: vasban vitték el a jobboldali influenszert olyasmiért, amit Magyar Péter is elkövetett a kampányban

Bojkott: a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselői nem vesznek részt a diktatórikus Alaptörvény-módosítás további vitájában

A NATO-csúcs mérlege: Magyar Péter elkötelezte magát Ukrajnának, komoly szereplőkkel nem tárgyalt, Donald Trump levegőnek nézte

Vendégek:

Gajdics Ottó újságíró

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője

Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert