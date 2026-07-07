Az „ott sem voltam” politikusok világa

A tartalomból:

• Ha nincs Magyar Péter, élőzés sincs a Parlamentből

• Szabó Tímea tagadja, hogy valaha is „Zsolti bácsizott” volna

• Mégis kifizeti a kormány az előző kabinet államtitkárainak járó végkielégítést

• Manfred Weber: Magyar Péter meghálálta a belé fektetett bizalmat

• A miniszterelnök bolondságnak tartja az aszfalt locsolását a hőségben, a rendőrség nem

• Magyar Péter magányosnak érzi magát miniszterelnökként, közben a legszexibb közéleti személyiség egy friss szavazás szerint

• Büszkeség és balítélet – A főpolgármester Colin Firth jelenlétét idézve nyitott meg egy strandot

• Fotósorozat láttatja, ahogy a tiszások a Parlamentben telefonoznak

• A Tisza-kormány az ígértnél szűkebb körnek ad iskolakezdési támogatást

• Kampányígéret volt: a családi pótlék megduplázása egyelőre nem valósul meg

• Helyreigazít a Kontroll – Hamis látszatot keltettek a locsoló Pócs Jánosról

• Kulja András bakot lőtt – 40 éves CT-gépet cseréltek újra az ózdi kórházban

• Az MTVA új vezérigazgatója átvilágítást rendelt el

• Pikó András kiakadt Bodacz Balázs állítólagos közmédiás vezetői kinevezésének hírére

• Megfejtette a Telex: a Fidesz felbőszíteni és levideózni szándékozik a miniszterelnököt

• A Médiaszövetség segíteni szeretne az állásukat elvesztett újságíróknak

• Franciaországban kutyaként sétáltatnak kutyajelmezes embereket

Vendégek:

Dornfeld László politikai elemző

Szabó Gergely újságíró

Szarvas Szilveszter, a Megafon és a Patrióta véleményvezére

Műsorvezető: M. Dobos Marianne