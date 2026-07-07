Az „ott sem voltam” politikusok világa

A tartalomból:
• Ha nincs Magyar Péter, élőzés sincs a Parlamentből
• Szabó Tímea tagadja, hogy valaha is „Zsolti bácsizott” volna
• Mégis kifizeti a kormány az előző kabinet államtitkárainak járó végkielégítést
• Manfred Weber: Magyar Péter meghálálta a belé fektetett bizalmat
• A miniszterelnök bolondságnak tartja az aszfalt locsolását a hőségben, a rendőrség nem
• Magyar Péter magányosnak érzi magát miniszterelnökként, közben a legszexibb közéleti személyiség egy friss szavazás szerint
• Büszkeség és balítélet – A főpolgármester Colin Firth jelenlétét idézve nyitott meg egy strandot
• Fotósorozat láttatja, ahogy a tiszások a Parlamentben telefonoznak
• A Tisza-kormány az ígértnél szűkebb körnek ad iskolakezdési támogatást
• Kampányígéret volt: a családi pótlék megduplázása egyelőre nem valósul meg
• Helyreigazít a Kontroll – Hamis látszatot keltettek a locsoló Pócs Jánosról
• Kulja András bakot lőtt – 40 éves CT-gépet cseréltek újra az ózdi kórházban
• Az MTVA új vezérigazgatója átvilágítást rendelt el
• Pikó András kiakadt Bodacz Balázs állítólagos közmédiás vezetői kinevezésének hírére
• Megfejtette a Telex: a Fidesz felbőszíteni és levideózni szándékozik a miniszterelnököt
• A Médiaszövetség segíteni szeretne az állásukat elvesztett újságíróknak
• Franciaországban kutyaként sétáltatnak kutyajelmezes embereket
Vendégek:
Dornfeld László politikai elemző
Szabó Gergely újságíró
Szarvas Szilveszter, a Megafon és a Patrióta véleményvezére
Műsorvezető: M. Dobos Marianne