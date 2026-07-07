Átmenetileg felfüggesztették a közmédia hírszolgáltatását

Magyar Péter történelmi nevezte a napot, és úgy fogalmazott, hogy ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein. Hozzátette, hogy „hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon”. Értesüléseink szerint egy állománygyűlésen felfüggesztették a híradó szerkesztőségét, Császár Attilát például biztonsági őrökkel vezettették ki az MTVA épületéből.

A közmédia korábbi műsorvezetője is reagált a leállásra. Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy ez a lépés a tiszás önkényuralom kezdete. Az, hogy a közmédia nem hazudhat egy helyes kijelentés, ugyanis az európai uniós szabályok világosan kimondják, hogy közvetlen politikai befolyás nem érheti a közmédiát - mutatott rá Szabó László kommunikációs szakember. Vélhetően egy teljes átalakuláson fog keresztül menni a közmédia - erről már Deák Dániel politikai elemző beszélt.

Mindeközben megalakult az MTVA ideiglenes vezetése - közölte a közmédia. Nem meglepetés a vezetők névsora, az átmeneti időszakban Horváth András látja el a vezérigazgatói feladatokat. Mészáros Zsófia, az Index egykori főszerkesztője és a 444.hu korábbi vezető szerkesztője az online platformért felelős, míg Bodacz Balázs múlt hét csütörtökön hagyta ott az ATV-t, a hírigazgatósági feladatokat látja el.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is nyilatkozott a témában:

• Az információhoz való jogot az alkotmány is garantálja. Ebben az esetben sérül ez?

• Jogilag milyen esetben lehet szüneteltetni egy csatorna műsoradását?

A közmédia épülete előtt Czirják Richárd számolt be a részletekről, illetve a Németh Balázzsal, Szabó Lászlóval és Deák Dániellel folytatott teljes beszélgetés is megtekinthető:

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője:

• Kimondhatjuk, hogy egyfajta politikai leszámolás indult el a közmédiában?

• Ez az út valóban az intézmény átalakításához és megújításához vezet?

• Tarr Zoltán miniszter és Nagy Ervin államtitkár is üdvözölte, hogy a Tisza-kormány lekapcsolta a közmédiát. Milyen közhangulatot hoz ez magával?

Szabó László kommunikációs szakember:

• A kiírt felirat alapján ki az, aki bocsánatot kér? Akiket kirúgtak, azoknak vélhetően mindegy, mi jelenik meg a képernyőn. Ilyen alapon a jelenlegi kormány kér elnézést azért, amilyen az MTVA volt a Fidesz-kormány alatt?

• Volt ilyesmire hasonló példa bárhol Európában?

• A médiatörvény értelmében a nemzeti főadón este 18 és 21 óra között 26 perces egybefüggő híradást kell sugározni. Mi lesz, ha ez nem történik meg?

• Hogyan fog hatni ez a felirat a nézettségre? Elindul egy fajta piaci gondolkodás, vagy bíznak abban, hogy ha nulláról indulnak, akkor sokkal többen fogják követni az MTVA- hírműsorait?

Deák Dániel politikai elemző:

• Milyen közhangulat várható a Tisza-kormány ezen lépése után?

• Ez az időzítés szimbolikus lehet, hogy akkor történik ez, amikor Magyar Péter miniszterelnök távol van?

• Az MTVA új, ideiglenes vezetésének közleménye szerint kedd este, néhány perccel 8 óra előtt újraindul a műsor, de egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel. Ez milyen üzenet a magyar embereknek?