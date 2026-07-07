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Elsötétült közmédia – Lekapcsoltatták a hírszolgáltatást

Leállt a közmédia hírszolgáltatása, egy üzenet jelent meg az M1 és a hirado.hu felületén. Tuzson Bence elmondta, hogy a Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordult a közmédia ügyében.

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Vendégek:
Deák Dániel politikai elemző
Kovács András, a Mandiner újságírója
Tuzson Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

 

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