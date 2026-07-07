Elsötétült közmédia – Lekapcsoltatták a hírszolgáltatást

Sajtósírásók: egyetlen 20. századi diktatúra sem kapcsoltatta még le a magyar közmédia hírszolgáltatását, ez csak a Tisza Pártnak sikerült
Stop önkény: hiába tiltakoznak jogászok, hiába demonstrálnak ellene, a hatalommal visszaélő kormány erőlteti az Alaptörvény-módosítást
Újabb átverés: Magyar Péter minden gyógyszer áfájának eltörlését ígérte, de csak a vényköteles medicinák esetében teljesítik ígéretüket
Vendégek:
Deák Dániel politikai elemző
Kovács András, a Mandiner újságírója
Tuzson Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője
Műsorvezető: M. Kovács Róbert