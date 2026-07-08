Egyre súlyosabb a helyzet: Trump bejelentette a tűzszünet végét, a NATO is megszólalt

Véget ért az Iránnal kötött tűzszünet - jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy Teherán újabb támadásokat hajtott végre, amelyekre az Egyesült Államok válaszcsapásokkal reagált. A NATO főtitkára indokoltnak nevezte az amerikai fellépést, miközben a konfliktus tovább eszkalálódik. Eközben Irakban folytatódik Ali Hamenei ajatollah temetési szertartása.

A teheráni hadserege kijelentette, hogy célpontnak tekint minden olyan helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indított ellenük. Eközben Kuvaitban és Bahreinben megszóltalak a légvédelmi szirénák, ugyanis Irán amerikai bázisok ellen indított katonai csapásokat.

Amerika is ismét akciót folytat iráni célpontok ellen. Teheráni sajtóbeszámolók szerint robbanások ráztak meg több kikötővárost, továbbá Irán legfontosabb olajipari központját. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés, ugyanakkor egy iráni állami televíziós tudósító szerint többen megsérültek, számos halászhajó pedig lángra kapott.