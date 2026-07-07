Kijevet újabb dróntámadás érte, Ukrajna is folytatta az orosz energetikai infrastruktúrák támadását

Oroszország 123 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokra kedd virradóra az ukrán légierő közlése szerint. 108 drónt sikeresen elfogott az ukrán légvédelem, 12 esetben azonban sikeresen célt értek az eszközök. Az eseményeket követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt, aki arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök célkeresztjében ismét lakóépületek álltak, a támadásokban több civil is meghalt.

Ukrajna közben folytatja az orosz energialétesítmények elleni akcióját. Közvetlenül a NATO-csúcs előtt hatalmas támadás érte Oroszországot: Belgorodban egy Gazprom létesítményt találtak el, Moszkvát pedig több száz drón érte. Az energialétesítmények folyamatos bombázása nehéz helyzetbe hozta Oroszországot, ugyanis üzemagyaghiány alakult ki.

Az elmúlt napok eseményeiről Donald Trumpot is kérdezték az újságírók. Az amerikai elnök úgy nyilatkozott, hogy a háború lezárása már közel van, és mindkét fél hajlandó végre békét kötni. Volodimir Zelenszkij szerint az orosz-ukrán háború döntő szakasza már nem a szárazföldön vagy a tengeren zajlik, hanem a levegőben. Az ukrán elnök azt hangsúlyozza, hogy a győzelemhez elengedhetetlen a nyugati partnerek folyamatos pénzügyi és katonai támogatása.