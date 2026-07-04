Panyi Miklós: Nincs az a szálloda, ami vendégül látna egy vadidegen férfit egy kiskorú gyermekkel

Magyar Péter és Bódis Kriszta egy 11 éves kiskorút napokon keresztül egy szállodában tartottak, és a fiú gyámjának engedélye nélkül interjút készítettek vele.

Panyi Miklós szerint itt több súlyos bűncselekmény is felmerülhet, és az is kérdéses, hogy igazat mondott-e Magyar Péter, mikor szállodát említett. Nincs ugyanis is olyan hotel, ahol ezt szó nélkül hagynák.

Nem csak jogellenes fogvatartás, de a kiskorú veszélyeztetése is megvalósulhatott - Tuzson Bence szerint itt egyenesen bűncselekmény-sorozatról van szó. A korábbi igazságügyi miniszter elmondta: ha ajándékot kapott és jó körülmények között tartották, akkor lehetséges, hogy még bezártságáról sem volt tudomása.

Az interjút követően Martin pszichiátriára került. A gyámja pedig feljelentést tett, miután semmit sem tudott az interjú készítéséről. Magyar Péter erre mentegetőzésbe kezdett: azt állította, hogy gyermekvédelmi szakemberekkel, pszichológusokkal és jogászokkal is egyeztettek, mielőtt elkészítették az interjút. A Tisza Párt politikusai pedig mindeközben hallgatnak. A párt alelnöke úgy tett, mintha egyáltalán nem hallott volna az ügyről.

A témában Hal Melinda klinikai szakpszichológus is nyilatkozott: