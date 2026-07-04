Az extrém hőség és az aszály hetekkel előrehozta az aratást

Az aratással kapcsolatban Papp Zsolt gazdálkodó, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábbi elnöke is nyilatkozott:
- Jó vagy rossz hír, hogy idén minden eddiginél korábban lehet aratni a búzát?
- Van stratégiája a gazdatársadalomnak ezekre a kihívásokra?
Több térségben drámai terméskiesést okozott az extrém hőség és az aszály. A szakemberek szerint a gabonák a 38-40 Celsius-fokos hőségben kiszáradtak.
Az aratással kapcsolatban Papp Zsolt gazdálkodó, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábbi elnöke is nyilatkozott: