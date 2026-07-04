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Az extrém hőség és az aszály hetekkel előrehozta az aratást

Több térségben drámai terméskiesést okozott az extrém hőség és az aszály. A szakemberek szerint a gabonák a 38-40 Celsius-fokos hőségben kiszáradtak.

  • Híradó
  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: branislavpudar
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Az aratással kapcsolatban Papp Zsolt gazdálkodó, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábbi elnöke is nyilatkozott:

  1. Jó vagy rossz hír, hogy idén minden eddiginél korábban lehet aratni a búzát?
  2. Van stratégiája a gazdatársadalomnak ezekre a kihívásokra?

 

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