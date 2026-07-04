Polgármestereket fenyeget Magyar Péter embere

Bihari Zoltán egy óvodai jótékonysági bálon a párja felé lojális polgármesterek megtartását és a bűnösnek vélt vezetők vádalkuját ajánlotta.

Bihari Zoltán körzetéhez tartozó Bodrogkeresztúr független polgármestere elmondta: többször is próbálta felvenni a kapcsolatot a Tisza Párt helyi képviselőjével, azonban egyikre sem reagált. Rozgonyi István azt tapasztalja, hogy jelenleg nyomás nehezedik a polgármesterekre. Elmondása szerint minden településvezetőnek érdeke, hogy együttműködjön a kormányzó párttal, hiszen a települések így fejlődhetnek. Bodrogkeresztúr első embere úgy látja: a Tisza Párt részéről nem minden esetben szeretnének közösen dolgozni.