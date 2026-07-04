Ukrajna mélyen orosz területek ellen hajtott végre csapásokat

A védelmi minisztérium szerint az orosz erők pénteken elfoglalták Kosztyantinyivkát

Moszkva már korábban is azt állította, hogy ellenőrzése alá vonta a város egyes részeit. A település az ukrán védelem egyik kulcsfontosságú erődrendszerének része a térségben, Vlagyimir Putyin a várost stratégiai jelentőségűnek nevezte. Az orosz elnök egy hadműveleti vezetési pontról nyilatkozott, ahol a vezérkar a fronthelyzetről számolt be.

Ukrajna egyelőre nem erősítette meg az orosz állítást, miszerint Kosztyantinyivka teljes egészében orosz kézre került. Vlagyimir Putyin reagált Kijev Oroszország területét érő támadásaira is. Az orosz elnök szerint az ukrán, Oroszország területét érő támadások indokolják egy újabb biztonsági övezet létrahozását az ukrán határ mentén.

Kilométeres sorok alakultak ki a moszkvai benzinkutaknál

Több benzinkúton egyes üzemanyagtípusok elfogytak, más kutakat pedig ideiglenesen bezártak. Az orosz hatóságok szerint az ellátási nehézségek hátterében az ukrán dróntámadások állnak, amelyek az elmúlt hetekben több olajfinomítót és energetikai létesítményt is megrongáltak. Emiatt Oroszország számos régiójában korlátozásokat vezettek be az üzemanyagellátásban. A kialakult helyzet miatt az ország már Indiából is kénytelen benzint importálni. Az orosz sofőrök szerint órákat kell várniuk tankolásra, ami jelentős kiesést okoz a munkában.

Zelenszkij újabb orosz energialétesítmény elleni csapásról számolt be

Az ukrán elnök szombat délelőtt a közösségi médiában azt közölte, hogy a védelmi erők Szentpétervár közelében olyan kikötői olajinfrastruktúrát támadtak, amely bevételt termel Oroszország háborús erőfeszítéseihez. Moszkva egyelőre nem reagált Volodimir Zelenszkij állítására. A két fél közben továbbra is fokozza a nagy hatótávolságú csapásokat, miközben a frontvonalon is folytatódnak a harcok.