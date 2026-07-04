Magyar Péter kihátrált a jelölt és a pénzügyminiszter mögül is

Magyar Péter cáfolta saját pénzügyminiszterének hétfői bejelentését, miszerint Tamásné Czinege Csilla lesz a NAV új vezetője. Csakhogy miután a balliberális média kritizálta a kinevezést, a miniszterelnök máris kihátrált Tamásné Czinege Csilla és Kármán András mögül is.

Az oktatásügyi és az igazságügyi miniszter sem az a két személy lett, akikkel eredetileg tervezett a kormány - erre már Dornfeld László hívta fel a figyelmet. A politikai elemző szerint a Tisza Párt szavazótábora ráadásul egy rendkívül heterogén közösség, akiknek nehéz megfelelni. A politikai elemző hozzátette: mindezek alapján egyértelműen látszik, hogy a kormánynál a személyi kérdések óriási nehézségeket okoznak.