Újabb üzemanyagár-emelés: sokkolja az autósokat a benzin és a gázolaj ára

Aggódnak az autósok a folyamatosan dráguló üzemanyag árak miatt, ami legutóbb szerdán nőtt jelentősen. A 95-ös benzin literenkénti átlag ára 594 forintra, míg a gázolaj 614-re emelkedett. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője arra emlékeztetett, hogy mindeközben a Tisza Párt egyetlen egy benzinár csökkentéshez köthető ígéretét sem teljesítette.

Egri Gábor hozzátette: Kapitány István korábbi kijelentése, miszerint a hazai kőolaj- és üzemanyag tartalékok tele vannak nem igaz. A szakértő figyelmeztetett: az ország elérte az üzemanyag tartalékainak a végét.