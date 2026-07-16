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Újabb üzemanyagár-emelés: sokkolja az autósokat a benzin és a gázolaj ára

A 95-ös benzin literenkénti átlag ára 594 forintra, míg a gázolaj 614-re emelkedett.

  • Hírek
  • 23 perce
  • Forrás: HírTV
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Aggódnak az autósok a folyamatosan dráguló üzemanyag árak miatt, ami legutóbb szerdán nőtt jelentősen. A 95-ös benzin literenkénti átlag ára 594 forintra, míg a gázolaj 614-re emelkedett. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője arra emlékeztetett, hogy mindeközben a Tisza Párt egyetlen egy benzinár csökkentéshez köthető ígéretét sem teljesítette.

Egri Gábor hozzátette: Kapitány István korábbi kijelentése, miszerint a hazai kőolaj- és üzemanyag tartalékok tele vannak nem igaz. A szakértő figyelmeztetett: az ország elérte az üzemanyag tartalékainak a végét.

 

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