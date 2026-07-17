Azonnali intézkedést vár a kormánytól négy budapesti kerület a romló közbiztonság miatt

Közös fellépést sürgetnek Budapest belső kerületeinek polgármesterei a főváros közbiztonságának romlása miatt – hívta fel a figyelmet Ferencváros polgármestere a Facebook-oldalán. Baranyi Krisztina mellett, Niedermüller Péter, Pikó András és Soproni Tamás is azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek, valamint személyes egyeztetést kezdeményeznek a belügyminiszterrel. A problémára Baranyi Krisztina az ATV Egyenes beszéd című műsorában is felhívta a figyelmet.

A kerületvezetők több konkrét javaslatot is megfogalmaztak – ezt már Niedermüller Péter mondta. Erzsébetváros vezetője szerint az egyik legfontosabb lépés, hogy kezdeményezik a legalább 30%-os Budapest-pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozók számára. Soproni András, Terézváros polgármestere pedig arról beszélt, hogy a hajléktalanok kijátsszák az üvegvisszaváltási rendszert, mert abból fedezik a napi betevőjüket.

A polgármesterek azt is követelik a kormánytól, hogy az önkormányzatok kapjanak valódi hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására. Szerintük ugyanis ezek több helyen a közbiztonságot és a lakók nyugalmát zavaró gócpontokká váltak. Emellett több térfigyelő kamerát és állandó rendőri jelenlétet kérnek Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain.

A polgármesterek beszámolóira a miniszterelnök is reagált. Magyar Péter a Kormányszóvivői tájékoztatón azt mondta: a belügyminiszter 30 napos fokozott ellenőrzést rendel el Budapesten. Az akció elsődleges területei a belvárosi szórakozóhelyek környéke és Rákosrendező.