Kegyelmet kérnek a rablókat lelövő olasz ékszerésznek

Az ékszerész üzletébe három fegyveres betörő hatolt be

A rablás Észak-Olaszországban, Cuneo közelében történt, a betörők már nem először rabolták ki a családi vállalkozást. A tulajdonos feleségét és lányát késsel és fegyverrel fenyegették, majd megkötözték, miközben kiürítették a széfet. Miután a támadók elmenekültek, a férfi utánuk indult: kettőt agyonlőtt, a harmadikat pedig megsebesítette. Az ítélet komoly társadalmi felháborodást váltott ki Olaszországban. Sokan úgy vélik, hogy a férfi családját és vagyonát védte, míg kritikusai szerint túllépte a jogos védelem határait. Az ügy ismét felszította a vitát az önvédelem jogi megítéléséről, amely régóta megosztja az olasz közvéleményt.

Giorgia Meloni videóüzenetben állt ki az ékszerész mellett

A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány már elfogadott egy olyan jogszabályt, amely a jövőben megakadályozná az ehhez hasonló ítéleteket, ugyanakkor a rendelkezés nem alkalmazható visszamenőleg. Meloni szerint Olaszországban olyan paradox helyzet alakult ki, amely sérti az emberek igazságérzetét: előfordulhat, hogy becsületes polgároknak akár több százezer eurós kártérítést kell fizetniük azoknak a bűnözőknek, akik kirabolni próbálták őket, pusztán azért, mert megvédték saját magukat és családjukat. Az ítéletet Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes is bírálta, és szintén támogatja az ékszerész kegyelmi kérelmét.

Az olasz jobboldali képviselők mindegyike aláírta a kegyelmi kérvényt

Az igazságügyi miniszter már csütörtökön személyesen is felkereste Sergio Mattarella köztársasági elnököt az ügyben. A végső döntést azonban az államfő hozza meg. A kegyelmi kérelem támogatói arra is emlékeztetnek, hogy az államfő tavaly decemberben részleges kegyelmet adott egy líbiai embercsempésznek, akit 49 ember halála miatt ítéltek el.