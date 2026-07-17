Az azbesztszennyezés ügyében további ígéreteket fogalmazott meg a miniszterelnök

A helyiek egészségéért aggódott az élő környezetért felelős miniszter még májusban a dunántúli azbesztszennyezés kapcsán. Akkor az egyik legsúlyosabb helyzetben lévő Szombathelyre látogatott és azt ígérte, azonnal intézkedni fognak. Azonban jórészt még mindig csak tervezgeti a kormány, hogy felszámolja a dunántúli mérgező azbesztszennyezést. Egyelőre csak Szombathely egyik városrészében rendelték el a szennyezett anyag eltávolítását, így a munkálatok ott valamikor elindulhatnak.

Míg korábban a kormány sürgős intézkedéseket hirdetett, Szondi Vanda szerint most már máshol nem is igazán indokolt az azonnali beavatkozás. A kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök is megszólalt az ügyben: Magyar Péter először azt ígérte, hogy néhány napon belül megkezdik a kármentesítést, majd rögtön néhány hétre tolta ki a határidőt. A kormányfő elmondta azt is, tervezik, hogy majd tájékoztatják a lakosságot arról, hogy felszedik az azbeszttel szennyezett követ. Majd újabb ígéretet tett Magyar Péter: arról beszélt, a későbbiekben majd tájékoztatja az osztrák felet is, hogy Ausztria felelős az azbesztszennyezésért, mivel onnan érkezett az egészségre ártalmas anyag. Majd egy újabb egyeztetést lengetett be Magyar Péter az osztrák kancellárral. A miniszterelnök elismerte, hogy az eddigi együttműködés az osztrák féllel sikertelen volt az ügyben, végül újra ígéretet tett egy újabb egyeztetésre.

Csak ígérgetések vannak, konkrét intézkedés viszont nincs az azbesztszennyezés ügyében – így értékelte a kormány teljesítményét közösségi oldalán Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője. A facebookozás megy, az önkény kiépítése megy, a kormányzás nem megy – összegezte a politikus.