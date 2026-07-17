Kijevben belpolitikai vihart kavart a védelmi miniszter leváltása

„Nem értek egyet!” – skandálja a demonstráló tömeg az ukrán fővárosban. Tüntetések robbantak ki Kijevben és több ukrán városban Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése után. A 35 éves Fedorov korábban technológiai miniszterként vált ismertté, védelmi miniszterként pedig elsősorban a drónfejlesztések és a hadsereg digitalizációjának felgyorsítását szorgalmazta. A miniszter leváltásról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök döntött.

Mihajlo Fedorov csütörtökön Kijevben azt mondta, hogy visszautasította Volodimir Zelenszkij ajánlatát, amely szerint tanácsadóként maradjon a kormányzati csapatban. Fedorov élesen bírálta Olekszandr Szirszkij-t: az ukrán főparancsnokot azzal vádolta, hogy akadályozza a minisztérium kezdeményezéseit, és nem hajlandó nyíltan szembenézni a problémákkal. Egyes források szerint Fedorovot éppen azért menesztették, mert a hadsereg fejlesztési irányai és a védelmi beszerzések miatt összetűzésbe került a főparancsnokkal.

Volodimir Zelenszkij elnök kormányátalakítását ukrán parlamenti képviselők és kommentátorok is csalódottan fogadták Fedorov védelmi miniszter távozása miatt. Véleményük szerint ez hátrányosan érintheti Ukrajna háborús erőfeszítéseit éppen akkor, amikor az ukrán hadsereg csapásai már érintik Oroszország olajiparát, és lassítják Moszkva erőinek előrenyomulását a fronton.