„Tróger”, „agyhalott”, „büdös szájúak” – Magyar Péter legdurvább verbális ámokfutásai

Miközben a Házbizottság ülésén a fideszes képviselők stílusát és a parlamenti hagyományok sárba tiprását kérte számon, Magyar Péter maga is finomhangolás nélkül, „bullshitnek” nevezte a kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottakat.

Nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt elnöke keményen, olykor a politikai kultúra határait feszegetve fogalmaz: a közelmúltban „hazug trógernek” nevezte képviselőtársát az Országgyűlésben, míg a kiszivárgott hangfelvételek tanúsága szerint saját EP-jelöltjeit „agyhalottnak”, támogatóit pedig „büdös szájúnak” titulálta. Miközben a pártelnök stílusa egyre nagyobb hullámokat ver, a Tisza Párton belül láthatóan teljes a fegyelem – vagy a megfélemlítettség: a képviselők inkább mély hallgatásba burkolóznak, ha vezetőjük kijelentéseiről kérdezik őket.