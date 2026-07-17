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„Tróger”, „agyhalott”, „büdös szájúak” – Magyar Péter legdurvább verbális ámokfutásai

Agyhalottak, hazug, embertelen tróger, bullshit - ezekkel a jelzőkkel illette mostanában a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőit Magyar Péter. A miniszterelnök a legutóbbi kormányszóvivői tájékoztatón úgy fogalmazott: a Házbizottság ülésén meghallgatta többek között Rétvári Bencétől „a sok bullshitet” - azaz baromságot. A kormányfő nemrég Panyi Miklóst is becsmérlő szavakkal illette; hazug, embertelen trógernek nevezte a Parlamentben.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Miközben a Házbizottság ülésén a fideszes képviselők stílusát és a parlamenti hagyományok sárba tiprását kérte számon, Magyar Péter maga is finomhangolás nélkül, „bullshitnek” nevezte a kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottakat. 

Nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt elnöke keményen, olykor a politikai kultúra határait feszegetve fogalmaz: a közelmúltban „hazug trógernek” nevezte képviselőtársát az Országgyűlésben, míg a kiszivárgott hangfelvételek tanúsága szerint saját EP-jelöltjeit „agyhalottnak”, támogatóit pedig „büdös szájúnak” titulálta. Miközben a pártelnök stílusa egyre nagyobb hullámokat ver, a Tisza Párton belül láthatóan teljes a fegyelem – vagy a megfélemlítettség: a képviselők inkább mély hallgatásba burkolóznak, ha vezetőjük kijelentéseiről kérdezik őket.

 

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