Veszélybe kerülhet a VB a New York-ra szállt füst miatt

A narancssárgára színeződött ég és a sűrű szmog miatt a levegő minősége több helyen már egészségre veszélyes szintet ért el. A FIFA egyelőre nem tervezi a finálé elhalasztását vagy áthelyezését, de folyamatosan figyeli a levegőminőségi adatokat, és szükség esetén rendkívüli intézkedéseket is bevezethet. A meteorológusok ugyanakkor bizakodók: az előrejelzések szerint a hétvégére érkező eső és erős szél várhatóan jelentősen javítja majd a levegő minőségét a vasárnap esti kezdésre.

A részleteket Gulyás Virág foglalta össze New York-ból.