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Veszélybe kerülhet a VB a New York-ra szállt füst miatt

Veszélybe kerülhet a vasárnapi Spanyolország-Argentína labdarúgó-világbajnoki döntő megrendezése, miután a kanadai erdőtüzekből származó füst napok óta beborítja New York-ot és New Jersey-t.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: rblfmr
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A narancssárgára színeződött ég és a sűrű szmog miatt a levegő minősége több helyen már egészségre veszélyes szintet ért el. A FIFA egyelőre nem tervezi a finálé elhalasztását vagy áthelyezését, de folyamatosan figyeli a levegőminőségi adatokat, és szükség esetén rendkívüli intézkedéseket is bevezethet. A meteorológusok ugyanakkor bizakodók: az előrejelzések szerint a hétvégére érkező eső és erős szél várhatóan jelentősen javítja majd a levegő minőségét a vasárnap esti kezdésre.

A részleteket Gulyás Virág foglalta össze New York-ból.

 

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