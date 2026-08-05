Láncreakció - A bevándorlás az államok közötti hibrid háború egyik eszköze

A tartalomból:

A nyugati sajtóban egyre több cikk jelenik meg, amelyek azt magyarázzák, hogy a bevándorlás az államok közötti hibrid háború egyik eszköze.

A Hormuzi-szoros újbóli megnyitására irányuló diplomáciai erőfeszítések egyre nagyobb lendületet kapnak, miután Irán és az Egyesült Államok jelezték, hogy hamarosan megállapodás születhet Teherán és Omán között.

Izrael és Libanon kedden Rómában megkezdte a közvetlen tárgyalások hetedik fordulóját azzal a céllal, hogy több munkacsoportot hozzanak létre, amelyek elsősorban a határok kérdésével, a Hezbollah lefegyverzésével és Libanon déli részének újjáépítésével foglalkoznak.