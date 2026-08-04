Függetlenség ki, kézivezérlés be? Magyar Péter és a közmédia új konfliktusa

Ha egy politikus egyetlen kommenttel képes elérni, hogy emberek távozzanak egy közintézményből, akkor ez erős társadalmi kontroll vagy éppen annak bizonyítéka, hogy túl nagy hatalom összpontosul egyetlen ember kezében?
A demokrácia egyik alapvitája került elő: lehet-e független az a média, amelynek sorsát politikai reakciók befolyásolják?
Ha egy politikus egyetlen kommenttel képes elérni, hogy emberek távozzanak egy közintézményből, akkor ez erős társadalmi kontroll vagy éppen annak bizonyítéka, hogy túl nagy hatalom összpontosul egyetlen ember kezében?