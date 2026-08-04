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Függetlenség ki, kézivezérlés be? Magyar Péter és a közmédia új konfliktusa

A demokrácia egyik alapvitája került elő: lehet-e független az a média, amelynek sorsát politikai reakciók befolyásolják?

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  • Frissítve: 11 perce
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Ha egy politikus egyetlen kommenttel képes elérni, hogy emberek távozzanak egy közintézményből, akkor ez erős társadalmi kontroll vagy éppen annak bizonyítéka, hogy túl nagy hatalom összpontosul egyetlen ember kezében?

 

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