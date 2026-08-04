Hajnal fél kettőkor majdnem le kellett állítani a Paksi Atomerőművet

A kormányfő azt ígérte: amint megengedi a vízszint, visszaáll az energiatermelés a Paksi Atomerőműben. Magyar Péter hozzátette, hogy felülvizsgálják, milyen fejlesztések szükségesek a későbbi biztonságos működéshez.
Erről a miniszterelnök számolt be a Facebookon. Magyar Péter azt mondta: néhány milliméteren múlt, hogy az utolsó turbinát is le kelljen kapcsolni, de a szakemberek folyamatosan figyelték és uralták a helyzetet.
A kormányfő azt ígérte: amint megengedi a vízszint, visszaáll az energiatermelés a Paksi Atomerőműben. Magyar Péter hozzátette, hogy felülvizsgálják, milyen fejlesztések szükségesek a későbbi biztonságos működéshez.