Donald Trump szerint Irán egyszerre kezdeményez tárgyalásokat és tagadja azok létét

Bírálta a teheráni vezetést és egyben megerősítette az amerikai elnök, hogy a korábbi bejelentésnek megfelelően iráni kezdeményezésre folynak az egyeztetések. Donald Trump szerint miközben Irán egyszerre tárgyalásokat kezdeményez, tagadja azokat – mindezt „hihetetlenül kétszínűnek” nevezte. Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Esmail Baghaei hétfőn ugyanis arról beszélt, hogy nincsenek tárgyalások és találkozókra sem készülnek. Az amerikai elnök a Fehér Házban újságíróknak azonban egyértelműen kijelentette, hogy a megbeszélések már zajlanak.

Katar külügyminisztériumának szóvivője elmondta, hogy folyamatosak az erőfeszítések az amerikai-iráni konfliktus diplomáciai megoldására , és hogy a közvetítők, köztük Katar, Pakisztán és Omán, szorosan együttműködnek a tárgyalások elősegítése és a megállapodás tervezetek cseréje érdekében a két fél között.

A folyamatban lévő tárgyalások és közvetítői tevékenység alapján Donald Trump elmondta azt is, hogy várakozásai szerint a Hormuzi-szoros kedden ismét teljes egészében megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt. A konfliktus immár 6 hónapja tart, és továbbra is a Hormuzi-szoros ellenőrzése áll a középpontban. Az elmúlt időszakban a harcok a Vörös-tenger térségére is átterjedtek, ami növeli a globális kereskedelem és az energiapiacok kockázatait.