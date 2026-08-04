Új államforma született: demokrácia helyett kommentokrácia

A modern politika egyik legnagyobb kísértése, hogy a láthatóság összekeveredik a teljesítménnyel. Egy videó néhány perc alatt milliós figyelmet érhet el, egy kommentháború pedig pillanatok alatt politikai hullámot indíthat. De egy ország vezetése nem reakciók, lájkok és algoritmusok alapján működik.

A valódi kérdés nem az, ki tud hangosabban kommunikálni, hanem az: ki képes döntéseket hozni, felelősséget vállalni és a következményeket is viselni? Mert egy Facebook-oldal követőket gyűjthet, de egy országot vezetni ennél sokkal több.